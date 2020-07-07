البركاني يبحث مع السفير المصري سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ،اليوم، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى بلادنا احمد فاروق، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



واستعرض البركاني والسفير المصري في اللقاء بحضور نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، المشاورات الجارية لتنفيذ إتفاق الرياض،والمستجدات على الساحة اليمنية والعربية والتطورات في المنطقة، وخطورة الأوضاع الناجمة عن الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً وما يشكله من خطر على المنطقة برمتها.

واطلع رئيس مجلس النواب ،السفير المصري ،على الجهود الأممية الرامية لإيقاف إطلاق النار وإحلال السلام الشامل في اليمن التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفت..مثمناً دور جمهورية مصر العربية الشقيقة ومواقفها الثابتة والدائمة الى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مشيداً بمواقف مصر الداعمة لليمن منذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين واحتضانها للمواطنين اليمنيين في أراضيها وتقديم التسهيلات والرعاية لهم..مشيراً الى ان تلك المواقف ليست غريبة على الأشقاء في جمهورية مصر العربية..معبرا عن شكره وتقديره لقيادة مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة وشعب مصر.

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وجدد البركاني وقوف بلادنا الدائم مع الأمن القومي العربي وأمن جمهورية مصر الشقيقة واستقرارها وسلامة أراضيها ..مؤكداً ان أمن مصر يمثل صمام أمان للأمن القومي العربي..مؤكداً على حق مصر بحصتها كاملاً من مياه النيل وعدم الأضرار او المساس به..متمنيا الوصول الى تسوية الوضع بشأن سد النهضة والوصول إلى حل عادل ودائم يضمن حقوق جميع الأطراف.

وعبر الجانبان عن الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة بالوصول إلى اتفاق الرياض وضمان تنفيذه باعتباره خطوة هامة لتوحيد قوى الشرعية والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه..مؤكدين رفضهما للتدخلات الخارجية في المنطقة والتحالفات المشبوهة التي تستهدف الأمن القومي العربي وتزعزع استقرار المنطقة وتضر بمصالحها وسلامة أراضيها.

كما عبر السفير المصري ،عن تمنياته بتنفيذ اتفاق الرياض..مؤكدا مواقف بلاده الثابتة والداعمة للشرعية الدستورية والشعب اليمني وانهاء الانقلاب والتصدي للمشروع الإيراني والوقوف مع وحدة اليمن وأمنه واستقراره ونظامه الجمهوري..مشيرا الى ان اليمن ومصر تربطهما علاقة أخوية تاريخية مصيرية ومشتركة..لافتا الى ان أي خطر على اليمن وممراته المائية يشكل خطراً على مصر ومصالحها وأمنها القومي..متمنيا ان يحل السلام في اليمن.

وقال "أن لليمن مكانة متميزة في قلوب المصريين ويحظى ابناؤها المقيمون على أراضيها بالرعاية الكاملة من قيادة وحكومة وشعب مصر".