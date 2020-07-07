شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 198 وفاة و6368 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 198 وفاة و6368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ارتفاعا عن 135 وفاة و6611 إصابة في الحصيلة اليومية السابقة.



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بذلك وصل إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى 694230 إصابة و10494 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 463880 بعد تسجيل 9551 حالة شفاء جديدة، حسب معطيات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

وذكر المركز في بيان له، أن 29,9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.