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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إخلاء محاكم ألمانية بعد تلقيها تهديدات بتفجيرات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
تلقت عدة محاكم في ولايات مختلفة بألمانيا، الثلاثاء، تهديدات بتفجيرات وتم إخلاء هذه المحاكم بناء على ذلك.
ووصلت هذه التهديدات إلى محاكم في مدينة ماينتس بولاية شمال الراين-فيستفاليا، غربي ألمانيا، ومدينة لوبيك في ولاية شلزفيج-هولشتاين، شمالا، ومدينة إرفورت بولاية تورينجن شرقا.
وصرحت متحدثة باسم الشرطة في مدينة إرفورت بأنه تمت الاستعانة بكلبين مخصصين للكشف عن المتفجرات في المدينة، وقد تجولا في ساحة المحكمة التي تلقت التهديد.
وأضافت أن عملية الإخلاء شملت المحكمة الابتدائية والادعاء العام في إرفورت، واضطر الموظفون إلى مغادرة مكاتبهم هناك، وتم تعليق جلسات المحكمة في البداية حتى ظهر اليوم.
وعلمت الشرطة صباح اليوم بالتهديد ضد مبنى المحكمة الابتدائية في مدينة لوبيك.
وفي مدينة ماينتس، تم إخلاء المحكمة الابتدائية والمحكمة الإقليمية بالمدينة.
وقالت متحدثة باسم الشرطة هناك إنه تم إغلاق الشوارع المحيطة بالمحكمة في مدينة ماينتس على نطاق واسع.
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