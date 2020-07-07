شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل 6 وفيات و1262 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 224 حالة.

Advertisements وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1262 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 48 ألفا و997 حالة. وأضافت أن الإصابات تشمل 968 حالة لعمانيين، و294 لغير عمانيين. وأشارت إلى أن 1854 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 31 ألفا.

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