شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جرائم أردوغان.. مليشيات الرئيس التركي تجبر أهالي عفرين على دفع الجزية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقرير لها عن استمرار المليشيات الموالية لتركيا في سلب ونهب ممتلكات المدنيين وطلب جزية من أهالي مدينة عفرين وريفها (شمال شرق).

وقال المرصد السوري، على موقعه الإلكتروني، إن الفصائل الموالية لأنقرة تواصل عمليات السلب والنهب وتضييق الخناق بحق أهالي عفرين وريفها. وأشار إلى أن الهدف الوحيد للمجموعات المسلحة الموالية لتركيا هو سرقة ممتلكات المدنيين وممارسة مختلف أنواع الضغط عليهم لإجبارهم على الخروج من المنطقة. Advertisements ويقوم ما يسمى لواء “سمرقند”، المسيطر على قرية حج قاسم التابعة لناحية "معبطلي"، بابتزاز الأهالي بدعوتهم للاجتماع ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية تحت مسمى "حماية ممتلكاتهم". فيما أقدمت العناصر المسلحة التابعة لفصيل ما يسمى "السلطان مراد"، على فرض قرار بمنع أهالي قرية دير صوان التابعة لناحية شران من حراثة الأراضي وحقول الزيتون العائدة لأقربائهم المهجرين قسراً من القرية في ظل سيطرة الفصائل الموالية لتركيا. واستعانت تركيا بفصائل إرهابية مسلحة موالية لها لاجتياح الشمال السوري مقابل تسهيل عمليات خطف واعتقال وسرقات وسلب ونهب بحق مَن تبقى من أهالي عفرين في مناطقهم شمال غرب مدينة حلب.

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