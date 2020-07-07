جرائم أردوغان.. تركيا تجدد قصفها الصاروخي على ريف "تل أبيض"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

جددت القوات التركية ومليشيات موالية لها، الثلاثاء، قصفها الصاروخي على ريف تل أبيض شمالي الرقة.



وقصفت القوات التركية صباح اليوم مناطق في قرية كور حسن بريف تل أبيض الغربي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، بحسب المرصد السوري.

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يأتي ذلك بعد ساعات من قصف نفذته فصائل موالية لتركيا بالأسلحة الثقيلة استهدف قريتي بيركيتك وابراهيم كردو في ريف تل أبيض ما أدى إلى إصابة سوريين بجروح متفاوتة.

كما حلقت طائرات حربية تركية على مسافات منخفضة في أجواء عين عيسى الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية شمال الرقة.

كانت قوات تركية، قصفت السبت ريف مدينة تل أبيض شمال شرقي سوريا، فيما أسفرت المعارك عن سقوط 10 قتلى من فصائل موالية لأردوغان.