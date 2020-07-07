"ضاحي خلفان" يشن هجوماً حاداً على أردوغان بسبب تدخلاته في سوريا والعراق وليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 قال نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، اليوم، إن ما مارسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا والعراق لا يستطيع ممارسته في ليبيا.

Advertisements وكتب في تغريدات عبر "تويتر" "متى سيفهم أردوغان ان أرض العرب للعرب". وأضاف: "ما مارسه أردوغان في سوريا والعراق لا يستطيع ممارسته في ليبيا... ليبيا غير". يذكر ان الرئيس التركي يواصل جرائمة في سوريا .

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