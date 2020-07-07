شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي يهاجم التدخلات التركية في سوريا وليبيا والعراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

هاجم المدون والمحلل السياسي السعودي البارز منذر آل الشيخ مبارك، تركيا، مؤكدًا أنها تتبع نفس طريقة إيران في الحروب بالوكالة.

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وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "تركيا مثلها مثل إيران لا بد أن يقاتل أحد عنها بالوكالة فهما أجبن من أن يواجها أحد لولا وجود طابور من الخونة في سوريا أو ليبيا أو العراق".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتحقيق مطامعه الإقليمية، ويستغل انشغال العالم في الوباء بتعزيز وجوده في المناطق التي يحتلها في ليبيا وسوريا.