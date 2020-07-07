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محلل سياسي يهاجم التدخلات التركية في سوريا وليبيا والعراق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

محلل سياسي يهاجم التدخلات التركية في سوريا وليبيا والعراق

متابعات_ الخليج 365

هاجم المدون والمحلل السياسي السعودي البارز منذر آل الشيخ مبارك، تركيا، مؤكدًا أنها تتبع نفس طريقة إيران في الحروب بالوكالة.

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وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "تركيا مثلها مثل إيران لا بد أن يقاتل أحد عنها بالوكالة فهما أجبن من أن يواجها أحد لولا وجود طابور من الخونة في سوريا أو ليبيا أو العراق".

 

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  يستغل جائحة (كوفيد 19) لتحقيق مطامعه الإقليمية، ويستغل انشغال العالم في الوباء بتعزيز وجوده في المناطق التي يحتلها في ليبيا وسوريا.

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