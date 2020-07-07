شكرا لقرائتكم تونس.. "الدستوري الحر" يرفع دعوى ضد قانونية تأسيس حركة النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس أنه سيرفع دعوى ضد قانونية تأسيس حركة "النهضة" في تونس، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان ورئيس "النهضة"، راشد الغنوشي، عرقل مقترحا في البرلمان يصنف الإخوان "جماعة إرهابية".

عبير موسي أثناء وقفة احتجاجية

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي أعلنت، الاثنين، أن انتقاداتها لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ليس لشخصه وإنما لمصلحة تونس، مؤكدة أن وجود كمسؤول سياسي أمر خطير، لأنه يستغل نفوذه لأخونة تونس.

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وقال في مقابلة مع "العربية": "أحاول كشف حقيقة الغنوشي"، مشيرة إلى أن سياسته تهدف إلى تمكين الإخوان.

كما أضافت "لن نسمح بسيطرة رئيس حركة النهضة على مفاصل الدولة"، مؤكدة أنه تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية.

وتابعت "مشروع الإخوان متطرف وليس ديمقراطيا"، مبينة أن حركة النهضة تحاول نشر الفكر المتطرف، مضيفة "الإخوان يهدفون إلى ضرب مفهوم المواطنة، ونحن ضد أي حزب يتحالف مع الإخوان، ومن يتقارب معهم نعتبره ضد الدولة التونسية".