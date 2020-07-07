«تقرير روسي» عن أخطر الأسلحة البحرية .. مصر ضمن أضخم 7 أساطيل عسكرية في العالم

يعتبر سلاح الغواصات من أخطر الأسلحة البحرية التي عرفها العالم، وأكثر القطع البحرية قدرة على التخفي لقدرتها على العمل في أعماق البحار، بعيدا عن أي تهديد من البر أو الجو أو حتى من سفن السطح.
ويوجد نوعان من الغواصات هما الغواصات النووية وغواصات الديزل، ولكل منها ميزة خاصة، فبينما تكون أهم مميزات الغواصات النووية هي القدرة على البقاء لفترات طويلة دون إعادة التزود بالوقود، فإن غواصات الديزل تتميز بهدوئها القاتل، الذي يسمح لها بالاقتراب من العدو بصورة كبيرة دون أن يتم اكتشافه بحسب سبوتنيك الروسية.
نشرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية تقريرا عن الغواصة الفرنسية "روبيز"، التي استطاعت أن تخترق الخطوط الدفاعية لحاملة طائرات أمريكية وتنفيذ محاكاة لعملية تدميرها، خلال تدريب بحري في المياه الأمريكية عام 2015.
وتمثل غواصات "روبيز" الجيل الأول من الغواصات النووية الفرنسية التي تم إطلاقها عام 1979، ورغم ذلك فإنها مازالت تمثل تهديدا بحريا كبيرا وتعد واحدة من الغواصات الهجومية الخفيفة التي لا يتجاوز وزنها 2500 طن.
ويتم تسليح الغواصة بـ 14 طوربيدا وصاروخا يمكن إطلاقها من أنابيب الطوربيدات لتدمير الأهداف السطحية.
ولفتت المجلة إلى أن تلك الغواصة شاركت عام 2015 مع مجموعة بحرية ضاربة تضم حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت"، مشيرة إلى أنها استطاعت التسلل بين القوة المرافقة لحاملة الطائرات وتنفيذ محاكاة لإغراقها.
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