إيران تعلن وفاة 200 شخص جراء كورونا في حصيلة قياسية جديدة

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أعلنت السلطات الإيرانية الثلاثاء وفاة 200 شخص جراء كوفيد-19 في 24 ساعة في حصيلة قياسية جديدة. وقالت سيما سدات لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة للتلفزيون الإيراني "للأسف في الساعات ال24 الماضية فقدنا 200 من مواطنينا ما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 11931". مواضيع قد تهمك :

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