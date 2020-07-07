بريطانيا ستخصص 3 مليار جنيه استرليني لدفع الاقتصاد في اتجاه يراعي البيئة

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يعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك الأربعاء عن خطة واسعة النطاق بقيمة 3 مليارات جنيه استرليني (3,3 مليار يورو) للنهوض بالاقتصاد في فترة ما بعد كوفيد-19، تخصص لاستحداث وظائف "صديقة للبيئة" و"إعادة تحريك الوظائف وحماية البيئة".

وأوضحت وزارة المالية في بيان صدر الثلاثاء أن الخطة ستخصص ملياري جنيه استرليني لترميم العقارات الخاصة وتأمين نظام عزل حراري أفضل لها، وأكثر من مليار جنيه استرليني لمباني القطاع العام ولاسيما المدارس والمستشفيات والمساكن الاجتماعية.

وتقضي الخطة بـ"استحداث آلاف الوظائف في قطاعات كالبناء" لجعل البلد "أكثر مراعاة للبيئة ومساعدته على بلوغ أهدافه القاضية بتحقيق حياد الكربون عام 2050".

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وتعتزم الحكومة البريطانية تجديد "مئات آلاف المساكن" بفضل مساعدات بقيمة خمسة آلاف جنيه استرليني للوحدة السكنية و10 آلاف جنيه استرليني للعائلات المتدنية الدخل، وذلك "من أجل تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المساكن".

وتتوقع حكومة المحافظ بوريس جونسون استحداث حوالى "خمسة آلاف وظيفة خضراء" كحد أقصى ضمن ميزانية بقيمة 40 مليون جنيه استرليني تخصص بحسب البيان لـ"دعم مشاريع منظمات غير حكومية معنية بالبيئة وسلطات محلية تهدف إلى تجميل المشاهد البريطانية، ولا سيما من خلال غرز اشجار وتنظيف الأنهر وإقامة مساحات خضراء جديدة".

كما تنص خطة الإنعاش الاقتصادي التي سيعرضها سوناك على تخصيص 111 مليون جنيه استرليني لحث الشركات على توفير دورات تدريب للشباب، على أن تتلقى ألف جنيه استرليني لكل متدرب "حصل على إعداد نوعيّ".