بنكا العربي الإفريقي ومصر يوقعان قرضًا مشتركًا لتمويل بالم هيلز بـ 365 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

وقع بنكا العربي الأفريقي الدولي ومصر، عقد قرض مشترك مع شركة بالم هيلز الشرق الأوسط بقيمة 365 مليون جنيه، بحسب بيان صحفي من البنك العربي الأفريقي اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان فإن عقد القرض وقع في 23 من شهر يونيو الماضي وبلغ قيمته 365 مليون جنيه، بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع "هاسيندا باي" بالساحل الشمالي، لتمويل تكلفة البناء والبنية التحتية والمصاريف الإدارية المتعلقة بالمشروع.

وقال البيان إن البنك العربي الأفريقي الدولي، كان وكيل التمويل وبنك الحساب وشمل التحالف بنك مصر كوكيل ضمان وقد تم تقسيم مبلغ القرض بالتساوي على البنكين.

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وقال شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي، إن قطاع التطوير العقاري بمثابة أهم قاطرات التنمية ولذلك نتطلع دومًا للاستمرار في دعم هذا القطاع وسيظل التعاون مع شركة بالم هيلز استناداً إلى تاريخ ممتد من النجاحات وسعيًا إلى تحقيق المزيد من الشراكات المثمرة.

وبالم هيلز الشرق الأوسط، هي إحدى شركات مجموعة بالم هيلز للتعمير وهي واحدة من أكبر الشركات الرائدة في قطاع التنمية العقارية بالسوق المصري والتي تتنوع مشروعاتها بمناطق شرق وغرب القاهرة، الإسكندرية، السخنة والساحل الشمالي.

وكانت شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، قد أعلنت في 25 يونيو الماضي توقيع اتفاقية تمويل لقرض متوسط الأجل بقيمة 365 مليون جنيه مع البنك العربي الأفريقي، وبنك مصر.