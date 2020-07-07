تهريب بضائع أجنبية ومخالفات مرورية.. جهود قطاع أمن المنافذ خلال شهر يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال شهر يوينو 2020 عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (124) قضية تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – ملابس جاهزة - أقمشة – أمتعة شخصية – كمية من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى - مستحضرات طبية وتجميل – مستلزمات طبية – أدوية وعقاقير طبية).. بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من 53مليون جنيه.

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وضُبط في مجال ضبط مخالفات الإجراءات الجمركية: (120) مخالفة .. بلغت قيمة التعويضات والغرامات المستحقة عليها أكثر من (19 ألف جنيه).

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (20) قضايا تهريب مواد مخدرة.

وأثمرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام عن ضبط (3521) متهم محكوم عليهم في قضايا "جنايات – جنح" متنوعة، في مجال الأمن العام: ضبط (6689) قضية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.