بقيمة مليون ونصف جنيه.. إحباط ترويج 200 طربة حشيش في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: سقط في قبضة ضباط مكافحة المخدرات، 3 عناصر إجرامية بالبحيرة تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش . تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط ثلاثة عناصر إجرامية–لهم معلومات جنائية- مقيمين بمحافظة الغربية تخصصوا في الاتجار بمخدرالحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم بدائرة قسم شرطة أبو المطامير بالبحيرة. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، أمكن استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام –مبلغ مالي – 3 هواتف محمول)، وبمواجهتهم أقروابمزاولة نشاطهم الإجرامي. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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