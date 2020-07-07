غياب 35 طالبًا عن امتحانات الثانوية العامة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تقرير امتحانات الثانوية العامة لمادتي التاريخ للشعبة الأدبية، والفيزياء لشعبتي العلوم والرياضيات.

وأشارت في بيان لها، إلى أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لجميع الامتحانات بلغ 5151 طالبًا موزعين على 17 لجنة، تقدم منهم لأداء امتحان الفيزياء 2710 طلاب، وتغيب 25 طالبًا، بينما تقدم لامتحان مادة التاريخ 2385 طالبًا تغيب منهم 10 طلاب، بإجمالي غياب 35 طالبًا عن امتحان المادتين.

وأكدت مديرية التربية والتعليم على أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى من الطلاب وأولياء أمورهم، كما لم يجرى رصد أي إصابة بين الطلاب بفيروس كورونا المستجد.