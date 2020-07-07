كورونا في المغرب.. وفاتان جديدتان وعدد الإصابات قيد العلاج يتجاوز عتبة الـ4000

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في المغرب إلى 239 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدة، خلال الـ16 ساعة الماضية.

واستمر عدد الحالات قيد العلاج في الارتفاع، بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته (595 في 5 يونيو)، وتجاوز العدد حتى صباح اليوم عتبة الـ4000 وبلغ 4045 حالة نشطة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 14565 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين، بعد تسجيل 186 حالة جديدة.

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وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 10281 حالة، بعد تسجيل 108 حالات شفاء جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 786722 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.