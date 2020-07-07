عاجل.. 186 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 14565 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 14565 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 186 حالة جديدة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 239 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 10281 حالة، بعد تسجيل 108 حالات شفاء جديدة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 786722 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.