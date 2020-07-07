الفنانة “عائشة ماه ماه” تحلق شعرها كليا تضامنا مع مرضى السرطان- صور

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ظهرت الفنانة عائشة ماه ماه، اليوم الثلاثاء، في صور، حليقة الرأس، موضحة أنها حلقت شعرها بإرادتها، تضامنا مع مرضى السرطان.
وشاركت الفنانة عائشة ماه ماه، في الساعات الأولى من صباح اليوم، صورا على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تظهر فيها حليقة الرأس.
وكتبت ماه ماه: “حلقت شعري بإرادتي.. تضامنا مع كل المرضى، خصوصا مرضى السرطان عافاهم الله، وشفاهم وأزال ألمهم… فالجمال جمال الروح أما بعض النفوس فهي الخبيثة.. قد تحدثنا أننا لا نسوى شيئا بدون شعر”.
وأشارت ماه ماه، إلى أن فقدان الشعر، لا يجب أن يمنع من التمتع بالحياة أو يعكر صفوها.
وأضافت الفنانة المغربية أنها قررت التضامن مع مرضى السرطان، بعدما زارتهم في شهر شعبان، قبل فترة كورونا، وقالت إن لا أحد لهم سوى المحسنين، والقلوب الرؤوفة من العاملين في المستشفى”.
وكتبت الفنانة عائشة ماه ماه في ختام تدويناتها: “لا تتقززوا ولا تنفروا من رؤيتي صلعاء، فحبي لحبيباتي وبعض من صديقاتي لم يتغير رغم فقدانهن لشعرهن.. أحبهن وأحبكم في الله.. عافاكم الله من كل بلاء”.
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