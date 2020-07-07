طقس الثلاثاء.. أجواء حارة جدا مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس جد حار بكل من منطقة سوس، داخل الأقاليم الجنوبية، الرحامنة، تانسيفت والشياظمة، وحارا بالسايس والسهول الغربية للأطلس.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، ستكون مصحوبة بكتل من الضباب أو بضباب على السواحل، حيث من المحتمل أن تستمر خلال النهار، مع أجواء غائمة جزئيا بالجنوب-الشرقي، بمرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وشمال شرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون الطقس عموما مستقرا بالبلاد، مع سماء قليلة السحب إلى صافية، ومع احتمال تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

ستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة، شمالية إلى أحيانا شرقية بالبلاد.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 29 و34 درجة بالجنوب-الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، وسوس وبالسهول الغربية للأطلس، وما بين 24 و29 درجة بالسفوح الجنوبية-الشرقية، والسايس والسهول الداخلية، وما بين 19 و24 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالمرتفعات وقرب السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 44 و49 درجة بسوس، وداخل الأقاليم الجنوبية، وأقصى الجنوب-الشرقي والسهول الداخلية، وما بين 39 و44 درجة بكل من الجنوب الشرقي، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 34 و39 درجة بالمنطقة الشرقية، والسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى و بالريف، وما بين 29 و34 درجة بمرتفعات الأطلس، والواجهة المتوسطية وبباقي سواحل المحيط الأطلسي.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.