مصرع شاب متزوج بصعقة كهربائية نواحي شفشاون

تسببت صعقة كهربائية، أمس الاثنين، نواحي شفشاون، في مصرع شاب بمدشر العنقود الموجد بجماعة واد الملحة.
وكشف شاهد عيان ل “اليوم24” أن الشاب في عقده الثالث متزوج، كان قد أصيب بصعقة كهربائية قاتلة بعد مروره بالمحاذاة من عمود كهربائي، ما أدى إلى مصرعه فورا.
وحلت عناصر الدرك الملكي والسلطات والمحلية، إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، فيما جرى نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشفشاون.
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