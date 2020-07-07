الاحتلال يحكم بالسجن الفعلي بحق فتى من يعبد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيليّة، ظهر اليوم الثلاثاء، بالسجن الفعلي بحق فتى في بلدة يعبد جنوبي غرب جنين، مع فرض غرامة مالية باهظة.

وذكر أحد أفراد عائلة الفتى زيد أحمد بعجاوي الذي يبلغ من العمر 15عاما أن "المحكمة العسكرية في سالم حكمت عليه بالسجن لمدة 17 شهرا مع غرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيكل بحجج أمنية واهية، علما أنه معتقل منذ شهر أيلول/ سبتمبر عام 2019، وشقيقه الأسير مجد محكوم بالسجن لمدة 3 سنوات منذ عام 2018.

في سياق آخر، أعلن الأسير المحامي محمود السعدي من مخيم جنين اليوم الامتناع عن شرب المياه بعد إعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي، احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري ونقله إلى معتقل هداريم مع المدنيين.