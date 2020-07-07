الصحة الفلسطينية: 306 إصابات كورونا في اليوم الأخير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت معطيات الوزارة في بيانها أن الإصابات توزعت على النحو التالي: 278 في محافظة الخليل، و8 في ضواحي القدس، و8 بمحافظة بيت لحم، و4 في محافظة طولكرم، و6 حالات في محافظة رام الله والبيرة، وحالتين في محافظة نابلس.
وبينت أن عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة بلغت 23 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 6 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، والحالات موزعة على النحو التالي: (9 محافظة الخليل، 2 محافظة نابلس، 7 محافظة بيت لحم، 5 في هوغوتشافيز بمحافظة رام الله والبيرة).
وأكدت وزارة الصحة تسجيل 3 حالات تعافٍ في محافظة نابلس لمرضى مصابين بفيروس كورونا.
وأشارت إلى أن العينات قيد الفحص 3 آلاف عينة من مختلف المحافظات، وأن عدد الحالات النشطة الكلي 4402 وعدد حالات التعافي 668، وعدد حالات الوفاة 22.
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