شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 514 حالة من فيروس كورونا بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض كوفيد 19 في دولة الكويت 41515 حالة بعد تعافي 514 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.