شكرا لقرائتكم خبر عن 1268 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الإندونيسية، اليوم، 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19)، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات إلى 66226 حالة. وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان لها، أنه بلغ عدد حالات الوفاة 3309 حالة بعد تسجيل 68 حالة وفاة جديدة، بينما وصل عدد المتعافين من المرض 30785 شخصاً حتى الآن.

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