بومبيو: أمريكا تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بما في ذلك تطبيق تيك توك.
وقال بومبيو في مقابلة مع فوكس نيوز "لا أريد أن استبق الرئيس (دونالد ترامب) لكنه أمر ندرسه".
تأتي تصريحات بومبيو أيضا وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب تعامل بكين مع تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها في هونج كونج والحرب التجارية المستمرة منذ نحو عامين.
وأثار مشرعون أمريكيون مخاوف تتعلق بالأمن القومي إزاء تعامل تيك توك مع بيانات المستخدمين وقالوا إنهم يشعرون بالقلق حيال القوانين الصينية التي تتطلب من الشركات المحلية "دعم عمل المخابرات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني والتعاون معها".
وذكرت رويترز يوم الاثنين أن تطبيق تيك توك قرر الخروج من سوق هونج كونج في غضون أيام.
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