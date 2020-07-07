شكرا لقرائتكم رئيس وزراء إثيوبيا: لن نحرم مصر من الماء وسنتوصل لاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، أن "خلافنا مع مصر حول تشغيل وفترة ملء سد النهضة سيحل في البيت الإفريقي". وقال: "لن نضر بمصر، وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة". وتابع رئيس وزراء إثيوبيا قائلاً: "لن نحرم مصر من الماء وسنتوصل لاتفاق قريباً".

وكان وزير الموارد المائية المصري الدكتور محمد عبد العاطي، أكد الأحد أن المقترح المصري في مفاوضات سد النهضة يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية.

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وأضاف أن المقترح يأتي في إطار تنفيذ إعلان المبادئ وكذلك أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق، وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة.

وخلال اجتماعه الأحد مع المراقبين والخبراء من أجل استعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، أكد الوزير أن مصر قامت بتناول الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث والتي أثبت مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير.