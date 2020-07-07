زعيم اليسار الفرنسي يتهم أردوغان بمحاولة إحياء تنظيم "داعش" وإعادة توطينه في سوريا

الثلاثاء 7 يوليه 2020

اتهم زعيم حزب اليسار الفرنسي"فرنسا المتمردة" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة إحياء تنظيم "داعش" الإرهابي وإعادة توطينه في سوريا لإحلال جماعات الإسلام السياسي التي يتزعمها في المنطقة.



ووصف جون لوك ميلانشون، النظام التركي بـ"البغيض، الذي يدعم الإرهاب في سوريا"، داعياً بلاده لوضع حد لأردوغان واستقبال مناسب للمهاجرين القادمين من تركيا، وفقا للعين.

وقال ميلانشون، خلال مقابلة مع إذاعة "فرانس.إنتر" الفرنسية، إنه"علينا أولاً إدانة النظام التركي البغيض الذي لا يحارب الرئيس السوري بشار الأسد، بل يختلق القصص والدوافع لإغراق سوريا في الفوضى بإعادة توطين تنظيم "داعش الإرهابي".

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وفيما يتعلق بقرار الرئيس التركي حول الدفع بالمهاجرين لابتزاز أوروبا، قال ميلانشون إنه على أردوغان الكف عن حشد مهاجري الحرب واللاجئين السوريين على أبواب أوروبا، معتبراً أنه "شكل من أشكال الضغط البغيضة والمثيرة للكراهية".

وقال ميلانشون: "لقد غزا الأتراك سوريا ووجهوا ضربات في الأماكن التي يريدونها، وما يريده أردوغان محاولة إعادة توطين داعش في المشهد - لأن هذا هو النظام التركي".

ودعا ميلانشون أوروبا إلى "الترحيب المعقول والصحيح" للاجئي الحرب السوريين"، واصفاً إياهم بأنهم "مساكين تم تركهم في الغابات والحقول مثل الحيوانات على أمل أن يموتوا أو يختفوا أو يشكلوا أزمة لأوروبا للضغط عليها، وجميعها دوافع غير إنسانية".