مقتل قائد شرطة وحارسيه في انفجار "مفخخة" بأفغانستان

الثلاثاء 7 يوليه 2020

قُتل قائد شرطة واثنين من حراسه، فيما أصيب 5 آخرين، الثلاثاء، في انفجار سيارة مفخخة بولاية ننجرهار الأفغانية.



وولاية ننجرهار إحدى الولايات الأفغانية الـ34؛ حيث تقع شرقي البلاد على الحدود الباكستانية، وعاصمتها مدينة جلال آباد.

والسبت، أعلنت الشرطة الأفغانية، إحباط محاولة لمسلحي حركة طالبان لتفجير قنبلة، يتم التحكم فيها عن بعد، بالعاصمة كابول.

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يأتي ذلك بعد أن ذكر مسؤولون بمقر شرطة كابول، مطلع الأسبوع الجاري، أن انفجارا دمر سيارة تابعة للشرطة بالمنطقة الـ11 بالمدينة، مما أسفر عن إصابة شخصين من بينهم مدني وضابط شرطة.

والشهر الماضي، قتل 4 أشخاص وأصيب 6 آخرين في انفجار بأحد المساجد غربي كابول.

والعمليات الأخيرة في أفغانستان تبدد الآمال في عودة الهدوء للبلد الذي يعاني من عدم الاستقرار منذ نحو عقدين، بعد أن وقعت واشنطن اتفاقا مع طالبان كان من شأنه التمهيد لمحادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية.