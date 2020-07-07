شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 1262 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 12:40 مساءً, 7 يوليو 2020 م المناطق - الرياض أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 1262 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد ١٩) ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 48997 و 224 حالة وفاة .

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تماثل 31000 حالة للشفاء.

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