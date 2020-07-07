شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حملة لتحسين واجهات المحال التجارية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الخدمات حملة تحسين واجهات المحال التجارية في الخبر الجنوبية وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن الهدف من هذه الحملة التأكد من التزام المحال بضوابط لوحات المحال التجارية وذلك لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التظليل والوقوع في اللبس وضمان منع التحايل في استعمال بعض الاسماء والعلامات التجارية، حيث تم تخصيص فريق من المراقبين لضبط المخالفات الخاصة باللوحات التجارية حيث يجب أن يكون الاسم التجاري واضحًا للمستهلك ، مطابقًا لما هو مقيد في السجل.

وبين الزايدي ان البلدية وضعت خطة شاملة لمعالجة هذه المخالفات بداية من حصر المحال المخالفة وتوجيه انذار لها وتحديد مهلة شهر لتصحيح اوضاعها ، وسيتم تطبيق لائحة العقوبات النظامية على المخالفين.