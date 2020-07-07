شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطالب بمحاكمة المتورطين في حواث الاغتيال بالعراق والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أبوالغيط فى بيان له اليوم أن الجامعة العربية تدعم بقوة الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، مطالبة بالكشف عن مرتكبي حوادث الاغتيالات التي طالت الناشطين السياسيين مؤخرا، وتقديمهم للعدالة.
وأشار البيان " إلى دعم الجامعة العربية الكامل للعراق وتضامنها معه في مواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد أمنه واستقراره وسيادته، وتستهدف النيل من نسيجه الوطني.
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