شكرا لقرائتكم خبر عن 14 قتيلاً في هجوم على مستشفى للولادة بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان لها اليوم أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 مدنيا، بينهم رضيعان من حديثي الولادة، كما أصيب 15 آخرون في الاشتباكات ، مشيرة إلى أن الاشتباكات انتهت بمقتل جميع المهاجمين بعد خمس ساعات من اندلاعها.
وأوضحت الوزارة أن أربعة انتحاريين كانوا يرتدون زيا عسكريا، اقتحموا المستشفى، وقد قتلوا جميعا. وأضاف البيان أن القوات الأفغانية أنقذت أكثر من 40 شخصا من المستشفى الواقع في كابل.
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