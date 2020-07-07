شكرا لقرائتكم خبر عن 63ر11 مليون إصابة بكورونا حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
كشفت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم يقترب من 63ر11 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات تجاوز 11 مليونا و 626 ألف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 3ر6 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 538 ألفا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وتشيلي والمملكة المتحدة والمكسيك وإسبانيا وإيران وإيطاليا وباكستان وتركيا.
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