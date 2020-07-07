شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانكماش 8.7%.. اقتصاد منطقة اليورو يتجه نحو الأسوأ والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أنها تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بـ7ر8% هذا العام، وهو أسوأ بكثير مما توقعته في مايو بتسجيل انكماش بـ7ر7% .
وذكرت المفوضية، في بيان، أنها تتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، تعافيا في 2021 "أقل قليلا" مما كانت توقعته في السابق، بتسجيل نمو بـ1ر6% .
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 عضوا، فمن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر8% في 2020 ، مقابل نمو بـ8ر5% في العام المقبل.
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