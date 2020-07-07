شكرا لقرائتكم خبر عن 1.1 مليون إجمالي إصابات كورونا في روسيا وإسبانيا وإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء تسجيل 6368 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 694230. وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا إن 198 شخصا لقوا حتفهم أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 10494.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في إسبانيا، إلى 251 ألفا و789 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء تفشي الفيروس بلغت 28 ألفا و.388 وتعافى 150 ألفا و376 من المصابين حتى الآن.

كما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 241 ألفا و819 حالة ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغت 34 ألفا و869 . وتعافى 192 ألفا و241 من المصابين حتى الآن.