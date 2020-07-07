شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. 44 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية اليوم الثلاثاء أنه تم اكتشاف 44 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية ليرتفع عدد المصابين الإجمالي حتى منتصف ليل أمس إلى 13,181 حالة.

وبحسب طريقة انتقال العدوى للمصابين الجدد، كانت 24 حالة من الوافدين من الخارج و أكثر من 20 حالة لانتقال العدوى داخليا.