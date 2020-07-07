شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. 44 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
أوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية اليوم الثلاثاء أنه تم اكتشاف 44 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية ليرتفع عدد المصابين الإجمالي حتى منتصف ليل أمس إلى 13,181 حالة.
وبحسب طريقة انتقال العدوى للمصابين الجدد، كانت 24 حالة من الوافدين من الخارج و أكثر من 20 حالة لانتقال العدوى داخليا.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية.. 44 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.