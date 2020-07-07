العالمي للذهب: 8 دول ومنظمة يمتلكان اكثر من 1000 طن من الذهب كاحتياطي

اعلن المجلس العالمي للذهب، الثلاثاء، ان ثمان دول ومنظمة يمتلكان اكثر من 1000 طن في رصيدهم كاحتياطي، مشيرة الى ان منطقة اليورو تستحوذ على 60% من احتياطي الذهب في العالم.

وذكر المجلس في احصائية له لشهر تموز واطلعت عليه الخليج 365 ان ثمان دول ومنظمة يمتلكان اكثر من 1000 طن في رصيدهم كاحتياطي للذهب"، مبينة ان "الولايات المتحدة الامريكية تاتي في مقدمة هذه الدول وبواقع 8.133 طن تليها المانيا وبواقع 3.363 طن يليها صندوق النقد الدولي بواقع 2.814 طن ومن ثم رابعا ايطاليا وبواقع 2.451 طن" .

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وتابع ان فرنسا اتحلت المرتبة الخامسة بواقع 2.436 طن ومن ثم روسيا سادسا بواقع 2.299 طن ومن ثم جاءت الصين بالمرتبة السابعة بواقع 1.948 طن ومن ثم سويسرا ثامنا بواقع 1.040 طن".

واضاف المجلس ان دول منطقة اليورو استحوذت على 60% من احتياطيات الذهب العالمية وبواقع 10.773 طن.