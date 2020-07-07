أطلق برنس الغناء العربي ماجد المهندس أغنيته الجديدة "مو ضروري" الاسبوع الماضي، وهي أغنية باللهجة العراقية كتبها رامي العبودي ولحنها ووزعها ميثم علاء الدين، وسرعان ما تصدرت الأغنية "يوتيوب" واحتلت الترند الثامن على الموقع. ماجد من جهته، شكر جمهوره على المحبة الكبيرة بعد التهافت الكبير على سماع الأغنية، وقال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": " شكرا لهذا الحب.. اغنية انت عندي #مو_ضروري مليون مشاهدة في يوم واحد". Advertisements وكان ماجد المهندس أطلق الأغنية من خلال تطبيق (شادو) الخاص بمشاركة الجمهور لنجومهم الغناء، عبر خاصية (الكاريوكي) الشهيرة، وهي المرة الأولى التي يطلق ماجد أغنيته بهذا الأسلوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر 'مو ضروري' لماجد المهندس تتصدر يوتيوب وهكذا شكر جمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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