أفضل طريقة لحفظ الحبوب ومنع تسوسها

فإذا كنت إحدى هؤلاء ننصحك بأن تتبعي بعض النصائح المفيدة التي تساعدك على حفظ الحبوب بالطريقة الصحيحة.

واول ما يتعين عليك القيام به هو اختيار المنتجات عالية الجودة. بعد ذلك يجب تحضير وعاء من الزجاج أو البلاستيك عن طريق غسله ثم تركه يجف جيداً.



توضع البقوليات في الوعاء أو المرطبان مع الحرص على تنقيتها قبل ذلك من الحبوب المتكسرة أو ذات الشكل غير الطبيعي.

يغلق الوعاء بإحكام ويحفظ في مكان جاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. ومن الضروري الانتباه إلى عدم إضافة الحبوب الجديدة إلى أخرى قديمة.

ومن الحيل المفيدة التي يمكن اللجوء إليها أن يوضع في المرطبان القليل من الفلفل الأسود أو عود قرفة أو كبش قرنفل. وهكذا يمكن الاحتفاظ بالبقوليات لأطول مدة ممكنة من دون تعرضها للتلف أو التسوس.