14 قتيلا بينهم رضيعان في هجوم على مستشفى بكابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض مستشفى للولادة في أفغانستان، لهجوم صباح الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 14 مدنياً على الأقل بينهم رضيعان.



وبدأ الهجوم بانفجارات وإطلاق نار بالقرب من المستشفى في منطقة دشت بارشي في غرب كابول، بحسب ما قاله سكان المنطقة وقوات الأمن الأفغانية.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الافغانية عن وزارة الداخلية قولها إن الهجوم، الذي نفت طالبان تورطها فيه، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 مدنيا، بينهم رضيعان من حديثي الولادة، فيما أصيب 15 آخرون في الاشتباكات.

وانتهت الاشتباكات بمقتل جميع المهاجمين بعد خمس ساعات من اندلاعها.

Advertisements

وأوضحت وزارة الداخلية أن أربعة انتحاريين كانوا يرتدون زيا عسكريا، اقتحموا المستشفى، وقد قتلوا جميعا.

وقال طارق عريان، وهو متحدث باسم وزارة الداخلية، إن القوات الأفغانية أنقذت أكثر من 40 شخصا من المستشفى الواقع في كابول.

وذكرت مصادر أمنية أن هناك بيت ضيافة يوجد خلف المستشفى، وأن هناك أجانب يعيشون فيه، مضيفة أن "المهاجمين كانوا يحاولون دخول بيت الضيافة من خلال المستشفى".