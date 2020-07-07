وكالة: كوريا الشمالية تقول إنها لا تعتزم إجراء محادثات مع أمريكا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون

قالت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إنها لا تعتزم إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وحثت كوريا الجنوبية على "وقف التدخل في شؤون الآخرين"، وذلك بحسب دبلوماسي كبير.

جاء ذلك قبيل زيارة لمبعوث الولايات المتحدة إلى سول في محاولة لإحياء المحادثات النووية المتوقفة مع بيونجيانج.

واتهم كوون جونج جون مدير عام الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية كوريا الجنوبية بإساءة تفسير بيان سابق لنائب وزير الخارجية تشوي سون هوي ونفى "شائعة في غير وقتها" حول قمة أخرى بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال تشوي يوم السبت إن كوريا الشمالية لا تشعر بحاجة لعقد قمة جديدة، بعد أيام من اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، الذي عرض التوسط بين كيم وترامب، أن يلتقي الزعيمان مرة أخرى قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني.

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وقال كوون في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية "لقد حان الوقت لتتوقف (كوريا الجنوبية) عن التدخل في شؤون الآخرين لكن يبدو أنه لا يوجد علاج أو وصفة طبية لعادتها السيئة".

وأضاف "بصراحة مرة أخرى، ليس لدينا نية للجلوس وجها لوجه مع الولايات المتحدة".

والتقى ترامب وكيم للمرة الأولى في عام 2018 في سنغافورة وعززا الآمال في إنهاء برامج بيونجيانج النووي من خلال المفاوضات. لكن القمة الثانية في فيتنام عام 2019 والمفاوضات اللاحقة انهارت.