الذهب قرب أعلى مستوى في 8 سنوات عالميا مع ارتفاع الإصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات، اليوم الثلاثاء، إذ يقيم المستثمرون ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أنحاء العالم مقابل مسح يظهر تعافي أنشطة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة وتوقعات بانتعاش اقتصاد الصين، بحسب وكالة رويترز.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يُذكر تقريبا عند 1783.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، لينخفض 5.40 دولار فقط عن قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات والذي بلغه الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1794.40 دولار.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا "الزيادة السريعة في حالات كوفيد-19 الجديدة عالميا أضافت إلى حالة التوتر المستمرة، فيما يفضل المستثمرون التحوط من تلك المخاطرة عبر الذهب، حتى في الوقت الذي يشترون فيه الأسهم مجددا".

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وتجاوزت الهند أمس الاثنين روسيا لتسجل ثالث أكبر عدد من الإصابات بكوفيد-19، بينما فاق عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة 130 ألف حالة.

ويتتبع الذهب أيضا خطوات مؤشر الدولار، والذي عوض بعض خسائره، لكنه ما زال قابعا قرب أدنى مستوى في أسبوعين. ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، بحسب الوكالة.

في غضون ذلك، تسبب تنامي التوقعات بتعافٍ اقتصادي في الصين وبيانات أفضل من التوقعات لقطاع الخدمات الأمريكي في تحسن إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 1.2% إلى 1915.88 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 0.7% إلى 818.84 دولار.