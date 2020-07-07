البنك الأهلي يُصدر 2 مليون بطاقة ميزة ويخطط للتوسع وجذب فئات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء إنه أصدر 2 مليون بطاقة ميزة، ليكون بذلك أول بنك مصري يصل إلى هذا العدد من الإصدارات بأكبر حصة سوقية في مصر.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك في بيان اليوم إن البنك ينتهج استراتيجية طموحة للتوسع في إصدار بطاقات ميزة الوطنية، في إطار ريادة البنك لسوق بطاقات الدفع الإلكترونية في مصر.

وكان للبنك الأهلي المصري السبق في إصدار بطاقة ميزة والتي تتميز بقبول واسع داخل مصر لدى الجهات التجارية والخدمية وبصفة خاصة الهيئات الحكومية بغرض سداد مدفوعاتها، وسعيا لتدعيم توجه البنك نحو التوسع وإرساء مفهوم الشمول المالي، بحسب البيان.

وأضاف أن تلك الاستراتيجية تسعى لتقليل حجم تداول النقود بالسوق المحلية، والحد من التعامل بالشيكات والاعتماد على أوامر الدفع الإلكترونية بما يؤدي إلى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية.

كما يعمل البنك على حماية مستخدمي نظم الدفع وهو ما يحقق التنافسية في سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ويتماشى مع سياسة البنك المركزي في السيطرة على التداول النقدي خارج البنوك، بحسب عكاشة.

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وأوضح عكاشة أن الدولة والقطاع المصرفي يسعيان إلى تحقيق التكامل في المبادرات المرتبطة بعمليات الدفع أو التحصيل إلكترونياً لتجنب أي ازدواجية في الاستثمارات اللازمة لتلك المبادرات بجانب تكامل قواعد البيانات وتأمينها.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في البيان إن البنك يسعى للتوسع في إصدار بطاقة ميزة من خلال مخاطبة شرائح عديدة من العملاء وأهمها شريحة الشباب من طلبة الجامعات لاستخدامها في سداد مصروفات الدراسة إلكترونيًا.

وأضاف أنه البنك يسعى لجذب شريحة العمالة المؤقتة لصرف مستحقاتهم لدى الجهات العاملين بها، إضافة إلى عملاء القروض متناهية الصغر لصرف قيمة التمويل خلال الفترة الحالية.

وأضاف أنه سيتم في المرحلة القادمة استخدام البطاقة لسداد أقساط التمويل.

كما يستهدف البنك عملاء الحوالات الواردة من الخارج حيث يمكن لحاملي بطاقة ميزة استلامها مجانا فور طلبها من أي من فروع البنك واستقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وصرف قيمتها على مدار اليوم وفي غير مواعيد العمل الرسمية من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بكافة أرجاء الجمهورية، كما يمكنه أيضا استخدام هذه البطاقة في عمليات الشراء، بحسب أبو الفتوح.

وأضاف أن البنك فعل العديد من المبادرات داخل وخارج فروع البنك للتواصل مع شرائح العملاء المستهدفين سعيا لنشر التوعية المصرفية ومنها مبادرة البنك المركزي لإعفاء المواطنين من مصاريف إصدار البطاقات مسبقة الدفع لمدة 6 أشهر منذ مارس الماضي لتشجيع التعامل مع البنوك والتوسع في المدفوعات الإلكترونية.