هولندا: إصابات كورونا 50 ألفا و870 والوفيات 6147

محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 50 ألفا و870 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح الثلاثاء بتوقيت أمستردام (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6147 حالة. وتعافى 187 شخصا من المصابين حتى الآن.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل 18 أسبوعا تقريبا.