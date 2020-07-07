بالصور.. توزيع كمامات وقياس درجة حرارة طلاب الثانوية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
استقبلت اللجان الفرعية للثانوية العامة في القليوبية، طلاب الثانوية بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة قبل دخول الامتحان، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
ويؤدي اليوم الثلاثاء، 42 ألف و343 طالبًا في الثانوية العامة على مستوى محافظة القليوبية، امتحاني التاريخ والفيزياء، من خلال 112 لجنة على مستوى المحافظة.
وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه جرى اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة وتركيب بوابات الدخول قبل بدء كل مادة.
وأضاف "عجلان"، إنه جرى الانتهاء من تجهيز 12 لجنة احتياطية، للظروف الطارئة في حال ظهور حالات إصابة، مؤكدًا تطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات يوميًا.
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