"التعليم" تكشف حقيقة الصور المتداولة لامتحاني الفيزياء والتاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بشأن الصور المتداولة على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى على أنها لامتحان اليوم لمادة الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2020، تؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لهذه الصور، وأنها لا تمت للامتحان بأي صلة.
وأهابت الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.
ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى العاشرة صباح اليوم امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ ،باجمالى 667 ألف طالب وطالبة
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