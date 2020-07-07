إيران.. قتيلان و3 جرحى بانفجار ضخم في معمل جنوبي طهران

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كشف أمين بابائي، حاكم قضاء كهريزك على المشارف الجنوبية للعاصمة الإيرانية طهران، الثلاثاء، عن وقوع انفجار في معمل تابع لشركة ”سباهان برش“.

وقال بابائي، في حديث لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، إن ”سبب الانفجار الذي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة، هو الإهمال في ملء كبسولات الأوكسجين في منطقة باقر شهر“.

وأضاف بابائي أن ”الانفجار وقع في الساعة الـ 3:20 من فجر اليوم الثلاثاء في شارع باقر شهر السياحي، وتدخلت فرقة الإطفاء بسرعة وتم احتواء الحريق“، مبينا أنه ”بجانب هذه الورشة يوجد مجمع سباهان برش وقد تدمرت جدران هذا المجمع كما تضررت الورشة“.

وتقع منطقة باقر شهر في جنوب طهران، بالقرب من مدينتي ري وكهريزك.

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وتزايدت حوادث التفجيرات والحرائق في مناطق مختلفة من إيران، كان آخرها انفجار وقع السبت الماضي في أحد محولات الكهرباء في محطة الزرقان الكهربائية بمدينة الأهواز جنوب غرب إيران ونشوب حريق في المحطة“.

وفي اليوم ذاته، أعلنت إدارة مجمع البتروكيماويات كارون بمحافظة خوزستان جنوب إيران، عن إصابة 70 عاملا في المجمع بسبب تسريب غاز الكلور من المحطة.

ويوم الخميس الماضي، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، عن تعرض موقع تحت الإنشاء في محطة نطنز النووي بمحافظة أصفهان وسط إيران لهجوم، مشيرا إلى أن الحادث تسبب بأضرار كبيرة.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، العميد غلام رضا جلالي، إن الهجمات الأخيرة التي تعرض لها العديد من المؤسسات الحكومية من بينها محطة نطنز النووية، قد تكون تهديدا من العدو، في إشارة إلى أمريكا وإسرائيل، مضيفا أنه في حال ثبت أن بلاده تعرضت للهجوم من خلال الهجمات السيبرانية، فإنها سوف ترد.