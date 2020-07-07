أعراض كورونا تظهر على الرئيس البرازيلي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 يوليو 2020 10:16 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وذكر موقع بوابة “يو أو إل” الإخبارية إن الرئيس، ظهرت عليه أعراض المرض وأصيب بحمى قبل خضوعه للاختبار في مستشفى عسكري بالعاصمة برازيليا، لكنه وصف الأمر بـ “انفلونزا بسيطة”. كما أجرى أيضا أشعة سينية على الصدر.

ونقلت وكالة رويترز، الاثنين، عن تقارير لوسائل إعلام محلية أن أعراض مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد ظهرت على رئيس البرازيل جايير بولسونارو.

ولم تتضح على الفور تفاصيل أكثر لكن بولسونارو كان أحد أشد من قللوا من شأن تهديد فيروس كورونا، من خلال اتهام السلطات الطبية العالمية، واتهام المعارضين بمحاولة تشويه سمعته، ورفضه سياسات الإغلاق والتباعد الاجتماعي.

وقال بولسونارو لأنصاره خارج القصر الرئاسي إنه زار مستشفى للتو وخضع للاختبار، مضيفا أن الفحص أظهر أن رئتيه في حالة جيدة.

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وينتشر مرض “كوفيد-19” بسرعة مفزعة في أكبر بلد لاتيني مع عدم وجود علامة على التباطؤ، حيث قامت المدن الكبرى برفع تدابير التباعد الاجتماعي، وبدأت في إعادة فتح المطاعم والمحلات التجارية وغيرها من الأعمال غير الضرورية.

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 20229 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 620 وفاة.

وأضافت الوزارة أن البرازيل سجلت في المجمل مليونا و623 ألفا و284 إصابة فضلا عن 65487 حالة وفاة.

وبعد الولايات المتحدة، فإن الدول الأكثر تضررا بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 64,867 وفاة من أصل حوالي 1.6 مليون إصابة، تليها بريطانيا بتسجيلها 44,220 وفاة من أصل 285,416 إصابة، ثم إيطاليا مع 34,861 وفاة من بين 241,611 إصابة، فالمكسيك مع 30,366 وفاة من أصل 252,165 إصابة.