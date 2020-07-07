مصر..تراجع أرقام كورونا لليوم الثاني على التوالي

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وسجلت مصر تراجعا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الاثنين، تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس.

والرقم الجديد لإصابات كورونا في مصر يقل لأول مرة عن حاجز الألف منذ 28 مايو الماضي.

وأشار البيان اليومي الصادر عن الوزارة إلى خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.

فيما تم تسجيل 79 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

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وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، 76222 حالة، من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و 3422 حالة وفاة.

وكان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، محمد سلطان، ‘لن في وقت سابق ، عن إصابة أحد لاعبي الزمالك وأحد أفراد جهازه الإداري بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضح سلطان أن الإصابة اكتشفت عقب نتائج المسحة الطبية الأولى، التي أجريت على لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي الجمعة.

أعلن النادي الإسماعيلي إصابة اثنين من أعضاء فريقه بفيروس كورونا المستجد عقب صدور نتائج المسحة الطبية الأولى.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن نتيجة الفحص، الذي خضع له الفريق الأربعاء الماضي، كشفت إصابة لاعب الوسط نادر رمضان وأحد أفراد الطاقم الطبي أيمن عوض الله بفيروس “كوفيد-19